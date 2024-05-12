الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: مخيم جباليا تعرض لأكثر من 100 غارة إسرائيلية

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الساعة الأخيرة سجلت 4 غارات إسرائيلية، بالإضافة إلى قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية.

ونوه بأن حصيلة الشهداء ترتفع من وقت لآخر، مشيرًا إلى أن الطيران الإسرائيلي يحلّق بكثافة على أحياء وسط وجنوب قطاع غزة، وتبقى المناطق الشرقية لجباليا أكثر سخونة.

وأضاف أن مخيم جباليا تعرض في الساعة الأخيرة لعدد من الأحزمة النارية، مؤكدًا أن المخيم منذ صباح اليوم تعرض لأكثر من 100 غارة إسرائيلية.

وأشار إلى أن المستشفيات في مدينة خان يونس تعاني بسبب قلة الوقود، بالإضافة إلى أن المواطن الفلسطيني يواجه خطر المجاعة والأمراض الوبائية بسبب غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

مراسل القاهرة الاخبارية غارة اسرائيلية مخيم جباليا الأحزمة النارية يوسف أبو كويك الأمراض الوبائية

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