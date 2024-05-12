خبير بالشؤون الإسرائيلية: الدبلوماسية المصرية تتحرك لوقف إطلاق النار في غزة

قال عادل محمود، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إعلان مصر التدخل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لم يأتي من فراغ ولكن جاءت نتيجة التصعيد الأخير من قبل حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تل أبيب حاولت خدعت المجتمع الدولي الرافض لعملية رفح الفلسطينية واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني ثم التفريغ السكاني تحت الترهيب الذي حصل خلال الأيام الماضية، حيث يجرى الحديث عن 300 ألف نازح تحركوا بالفعل للأماكن التي قالت أنها آمنة.

وأشار إلى أن إسرائيل تعطي رسالة للمجتمع الدولي بأنها ستدحل رفح الفلسطينية، وستذهب في نهاية المطاف إلى التفريغ السكاني لها، والقرار المصري مهم للغاية، فأي خطوة تصعيدية ضد إسرائيل هي تعرية الاحتلال والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: "صحيح أنه ليس هنالك قرارات إلزامية من محكمة العدل الدولية، لكن استمرار الدبلوماسية العربية مع التناغم الدولي الرافض لما يجري من قتل حسب قانون محكمة العدل الدولية القتل والإبادة، سيطارد إسرائيل ما بعد الحرب".