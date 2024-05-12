الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ما دلالات اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،، إن اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يعد تطور شديد الأهمية، ورسالة واضحة لتل أبيب بأن القاهرة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وتحاول قلب الطاولة على الجميع بعد أن كنا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى اتفاق بعدما انسحبت إسرائيل انسحابا مهينا يكشف عن نواياها الحقيقة.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن إعلان مصر اليوم سيعطي هذه الدعوى أهمية كبرى، إذ تعد أكبر دولة عربية ولديها خبرة بالأساليب الإسرائيلية، وحاربتها 5 مرات، وفاوضتها من فض الاشتباك الأول في 1974 وصولا إلى معاهد كامب ديفيد أو معاهدة السلام حتى العلاقات الطبيعية.

وأشار إلى أن وجود مصر في هذا التداخل مع جنوب أفريقيا سيعني مزيدا من الضغط السياسي والقانوني على إسرائيل وإعطاء زخم أكبر للدعوى، وربما يشجع العديد من الدول الأخرى على الانضمام، كما أنها رسالة تهدئة جيدة وطمأنة للرأي العام المصري، بأنه حتى وإن كانت هناك علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين لكن القاهرة تعرف موقفها الطبيعي في هذا الصراع.

جنوب أفريقيا إسرائيل العدل الدولية القاهرة الإخبارية إعلان مصر محكمة العدل الدولية

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