مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى شمال قطاع غزة مشتعلة منذ مساء أمس

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المخيمات في خان يونس صغيرة، وبالتالي القصف الإسرائيلي يتسبب في الكثير من الأضرار، سواء البشرية أو في البنى التحتية.

ونوه أن الأوضاع في شمال قطاع غزة مشتعلة منذ مساء أمس، خاصة مخيم جباليا، والذي تعرض لسلسلة من الأحزمة النارية والغارات العشوائية صوب منازل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني بشكل كبير في اليوم السابع من غلق معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني، حيث لم تدخل أي سيارات للوقود أو المواد الطبية وحتى المواد الغذائية منذ سبعة أيام.

وتابع أن أحياء شرق رفح الفلسطينية تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية، حيث يريد الجيش الإسرائيلي فصل المناطق الشرقية عن الغربية بمدينة رفح الفلسطينية.