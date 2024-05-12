الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الهضيبى: لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط إلا بتطبيق السلام العادل والشامل

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

دعا الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الدول الأعضاء بمجلس الأمن للانتصار إلى القانون الدولي والقيم الإنسانية بالموافقة على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة بعضوية كاملة، مشيرًا إلى أنه لا سبيل نحو استقرار منطقة الشرق الأوسط إلا بتطبيق السلام العادل والشامل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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وقال "الهضيبي" إن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على عضوية فلسطين بموافقة 143 دولة، رغم أنه غير مُلزم، إلا أنه يعكس حجم التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، مطالبًا الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة باحترام إرادة المجتمع الدولي  والتوقف عن عرقلة أي قرار بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استخدمت مؤخرًا حق النقض "الفيتو"، من أجل منع صدور قرار بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة حفاظًا على مصالح إسرائيل.

 

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وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنح فلسطين التي تتمتع حاليًا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب"، بعض الحقوق والامتيازات الإضافية، منوهًا بأن منح العضوية الكاملة، يتطلب قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن، لذلك لا بد للمجتمع الدولي ممارسة الضغط اللازم على الولايات المتحدة لعدم تكرار موقفها السابق، مؤكدًا أن نزيف الدم الفلسطيني الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن يجب ألا يضيع هباءً وأن يتوج بإعلان فلسطين دولة مستقلة.

 

 

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن إسرائيل تعمل بإصرار على إبادة الشعب الفلسطيني من أجل تصفية القضية، والقضاء على حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مطالبًا دول العالم الفاعلة بالتصدي للجرائم التي تقوم بها إسرائيل، واستمرار عزلها دوليًا، ووقف إمدادها بالسلاح الذي تستخدمه في الفتك بالمدنيين العزل في قطاع غزة.

الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ الدول الأعضاء بمجلس الأمن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة القضية الفلسطينية

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