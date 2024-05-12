برلمانية عن قرارالأمم المتحدة بشأن فلسطين: تعبير عن الإجماع الدولى على دعم حقوقهم المشروعة

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خطوة مهمة نحو إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت "عازر" في تصريح لها، اليوم، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بمثابة اعتراف دولي بحق بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على أراضيه المحتلة، وتكليل للجهود المصرية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفتت النائبة ميرفت عازر إلى أن هذا القرار هو تعبير عن الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت أمس الأول الجمعة، بأغلبية ساحقة بلغت 143 صوتًا مقابل تسعة أصوات رافضة لصالح سعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فيما امتنع 25 عضوًا عن التصويت، ما يشير إلى عزلة إسرائيل المتزايدة على المسرح العالمي في ظل تطورات حرب غزة.

وجاء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح مسعى فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسط قلق بشأن الحرب في غزة وحجم الأزمة الإنسانية في القطاع.