نائبة: إسرائيل تعيق دخول المساعدات لقطاع غزة بتصعيدها العسكري على رفح

استنكرت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، ما أعلنته الحكومة الاسرائيلية من سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، قائلة إن تلك العمليات والتصعيد الخطير من قوات الاحتلال في حق الأشقاء المدنين العزل، يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة بالكامل.



وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، في بيانها اليوم، إن معبر رفح الفلسطيني، شريان حياة رئيسي للأشقاء في قطاع غزة، كما يعد منفذ آمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، مشددة على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وتمكين أهالي القطاع من الحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية، بشكل آمن وبدون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يمكن من تنفيذ حل الدولتين، فضلا عن ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية المصرية لتحقق نتائجها المرجوة، كما طالبت الجانب الإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.

وأكدت النائبة نيفين حمدي، أهمية المناشدات والمطالبات المصرية للجانب الإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقنًا لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تلك الحرب قبل وقوع كوارث حقيقة غير انسانية جديدة، يتحمل العالم اجمع توابعها وتداعياتها، فضلا عن ضرورة إيجاد حل فوري للسماح بوصول المساعدات والاغاثات لأهالي غزة، نظرا لما يتعرضون له من انتهاكات صارخة تعرضهم لمزيد من الخطر وفقدان للحياة.



وحذرت نيفين حمدي، من استمرار عمليات العقاب الجماعي وما ينتج عنها من توقف تام لدخول المساعدات الانسانية والاغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح نتيجة سيطرة قوات الاحتلال عليه اليوم، مؤكدة أن تلك التصعيد الذي يعيق دخول المساعدات وإمدادات الوقود للقطاع، سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة في جميع أنحاء القطاع، مطالبة بضرورة إنهاء تلك الأوضاع الخطيرة والسماح بإدخال المساعدات، خاصة فى ظل الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة.



واختتمت نيفين حمدي، بياناها بالتأكيد أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العادل بين الجانبين، ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي لدعم هذه العملية وتوفير الظروف الملائمة لحل النزاع القائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.