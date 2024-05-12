إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء في مهدها بمركزي أسيوط وصدفا وحي شرق ضمن حملات الإزالة المستمرة لاسترداد حق الشعب وللحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الامن الغذائي للشعب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع مخالفات البناء.

إزالة المخالفات ومصادرة معدات البناء

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ ازالة 4 حالات بناء مخالف بقري المطيعة ونجع سبع ومنقباد بمركز أسيوط ومصادرة معدات البناء وذلك بمشاركة العميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء القرى ومسؤولي الإشغالات والإزالات بالمركز.

كما شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي شرق حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمنطقة الوليدية برئاسة سيد عبدالجواد، رئيس حي شرق ونوابه، حيث تم فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي منطقة الوليدية أمام مخزن الأنابيب وإزالة سقف الدور الرابع العلوي بمنطقة الوليدية خلف محطة الصرف، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وترأس ممدوح جبر، رئيس مركز ومدينة صدفا، حملة مكبرة لإزالة حالتيِّ تعدٍ على أراضي زراعية في مهدها بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمشاركة مسؤولي الإزالات والإشغالات ويمشاركة معدات الحملة المكيانيكية للمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من اجراءت قانونية.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بكل أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات وحث المواطنين على الحفاظ على الارض الزراعية لأنها مصدر الأمن الغذائي للشعب.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى تليجرام وواتس اب رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء

إزالة مخالفات بناء