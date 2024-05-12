الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء في مهدها بمركزي أسيوط وصدفا وحي شرق ضمن حملات الإزالة المستمرة لاسترداد حق الشعب وللحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الامن الغذائي للشعب.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع مخالفات البناء.

إزالة المخالفات ومصادرة معدات البناء

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ ازالة 4 حالات بناء مخالف بقري المطيعة ونجع سبع ومنقباد بمركز أسيوط ومصادرة معدات البناء وذلك بمشاركة العميد عبد الرحمن حسين رئيس مركز ومدينة أسيوط ورؤساء القرى ومسؤولي الإشغالات والإزالات بالمركز.

كما شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي شرق حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمنطقة الوليدية برئاسة سيد عبدالجواد، رئيس حي شرق ونوابه، حيث تم فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي منطقة الوليدية أمام مخزن الأنابيب وإزالة سقف الدور الرابع العلوي بمنطقة الوليدية خلف محطة الصرف، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وترأس ممدوح جبر، رئيس مركز ومدينة صدفا، حملة مكبرة لإزالة حالتيِّ تعدٍ على أراضي زراعية في مهدها بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمشاركة مسؤولي الإزالات والإشغالات ويمشاركة معدات الحملة المكيانيكية للمركز وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ ما يلزم من اجراءت قانونية.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بكل أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات وحث المواطنين على الحفاظ على الارض الزراعية لأنها مصدر الأمن الغذائي للشعب.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى تليجرام وواتس اب رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمركزي أسيوط وصدفا وحى شرق لاسترداد حق الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يشهد احتفالية الاتحاد المحلى لعمال أسيوط بمناسبة عيد العمال

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطة ديروط المرشحة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

توريد 94 ألف طن قمح للشون والصوامع بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط: متابعات مستمرة للتصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات للمواطنين

الأكثر قراءة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

"الطريقة الأكبرية": تطوير مساجد آل البيت يساهم فى نشر الوسطية.. ونشكر الرئيس السيسى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

"الداخلية" تعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن 2024.. موعد التقدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة