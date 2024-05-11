محافظ أسيوط يشهد احتفالية الاتحاد المحلى لعمال أسيوط بمناسبة عيد العمال

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة عيد العمال والتى أقامها الاتحاد المحلي لعمال أسيوط برئاسة عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد وبالتعاون مع إقليم وسط العيد الثقافي، على مسرح قصر الثقافة.



جاء ذلك تحت رعاية محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد والمشرف على الاتحادات المحلية والقيادات النقابية بالاتحاد العام.



وجاء ذلك أيضا بحضور النائب محمد حمدى دسوقى والنائبة الدكتورة مريم القمص عضوا مجلس النواب، وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى وعلى سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة والدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب واحمد عبد العاطى رئيس اتحاد عمال الوادى الجديد وبعض القيادات التنفيذية ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظة واعضاء الاتحاد المحلى لعمال أسيوط ولفيف من الاعلاميين والصحفيين.



بدأت الفعاليات بالقرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوى ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وتقديم الاحتفالية للإعلامية لولا عطا، ثم عرض فيلم تسجيلى عن احتفال عيد العمال ثم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم أهدى رئيس الاتحاد المحلى لعمال أسيوط المصحف الشريف للوزير المحافظ تقديرا لدعمه مسيرة التنمية والمشروعات التنموية والقومية فى المحافظة ثم استمع الجميع إلى فقرة الأغانى الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايستروا حسام حسنى.



تكريم المتميزين من القيادات العمالية والنقابية



ووجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات اتحاد عمال أسيوط وقيادات إقليم وسط الصعيد الثقافى لتنظيمهم الاحتفالية الكبرى بمناسبة عيد العمال وحرصهم على تكريم المتميزين من القيادات العمالية والنقابية بالمحافظة، مؤكدًا أن عيد العمال هو عيد العطاء والإنتاج مطالبًا الجميع بالتكاتف والتفاني في العمل كل في موقعه لينعم الشعب المصري العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والتقدم وخاصة مع الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وراعى مسيرة التنمية فى البلاد، مشيدا بالإنجازات والمشروعات التنموية والقومية التى تحققت على أرض الواقع فى كافة القطاعات لتظهر أهمية العامل المصرى وتفانيه فى عمله لتظهر عظمة المصريين.



وأكد عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، أن الاحتفالية تأتى تقديرًا لدور العمال في بناء مصر وتكريمًا للمتميزين منهم، مشيدًا بعمال أسيوط الذين حافظوا على مكتسبات التنمية والمشروعات التنموية التى تم بنائها بأيدى المصريين فى عصر الجمهورية الجديدة ووقفوا صفا خلف قائد مسيرة التنمية رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للوزير المحافظ على رعايته ودعمه لأنشطة الاتحاد بالمحافظة ومساندته لحقوق العمال كما نقل تحيات محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد لجميع الحضور.



وأشار على سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، إلى أهمية عيد العمال والاحتفال السنوى الذى يقام لتكريم المتميزين منهم، ناقلًا تحيات الوزير حسن شحاتة وزير العمل للوزير المحافظ والقيادات العمالية بالمحافظة وكافة الحضور، مؤكدا أن عيد العمل هو بمثابة تجديد الدعوة للحفاظ على حقوق العمال فى ظل الجمهورية الجديدة.





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