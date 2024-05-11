السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفالية الاتحاد المحلى لعمال أسيوط بمناسبة عيد العمال

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة عيد العمال والتى أقامها الاتحاد المحلي لعمال أسيوط برئاسة عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد وبالتعاون مع إقليم وسط العيد الثقافي، على مسرح قصر الثقافة.


جاء ذلك تحت رعاية محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد والمشرف على الاتحادات المحلية والقيادات النقابية بالاتحاد العام.


وجاء ذلك أيضا بحضور النائب محمد حمدى دسوقى والنائبة الدكتورة مريم القمص عضوا مجلس النواب، وضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى وعلى سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة والدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب واحمد عبد العاطى رئيس اتحاد عمال الوادى الجديد وبعض القيادات التنفيذية ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظة واعضاء الاتحاد المحلى لعمال أسيوط ولفيف من الاعلاميين والصحفيين.


بدأت الفعاليات بالقرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوى ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وتقديم الاحتفالية للإعلامية لولا عطا، ثم عرض فيلم تسجيلى عن احتفال عيد العمال ثم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم أهدى رئيس الاتحاد المحلى لعمال أسيوط المصحف الشريف للوزير المحافظ تقديرا لدعمه مسيرة التنمية والمشروعات التنموية والقومية فى المحافظة ثم استمع الجميع إلى فقرة الأغانى الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط بقيادة المايستروا حسام حسنى.


تكريم المتميزين من القيادات العمالية والنقابية


ووجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات اتحاد عمال أسيوط وقيادات إقليم وسط الصعيد الثقافى لتنظيمهم الاحتفالية الكبرى بمناسبة عيد العمال وحرصهم على تكريم المتميزين من القيادات العمالية والنقابية بالمحافظة، مؤكدًا أن عيد العمال هو عيد العطاء والإنتاج مطالبًا الجميع بالتكاتف والتفاني في العمل كل في موقعه لينعم الشعب المصري العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والتقدم وخاصة مع الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وراعى مسيرة التنمية فى البلاد، مشيدا بالإنجازات والمشروعات التنموية والقومية التى تحققت على أرض الواقع فى كافة القطاعات لتظهر أهمية العامل المصرى وتفانيه فى عمله لتظهر عظمة المصريين.


وأكد عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، أن الاحتفالية تأتى تقديرًا لدور العمال في بناء مصر وتكريمًا للمتميزين منهم، مشيدًا بعمال أسيوط الذين حافظوا على مكتسبات التنمية والمشروعات التنموية التى تم بنائها بأيدى المصريين فى عصر الجمهورية الجديدة ووقفوا صفا خلف قائد مسيرة التنمية رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر للوزير المحافظ على رعايته ودعمه لأنشطة الاتحاد بالمحافظة ومساندته لحقوق العمال كما نقل تحيات محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد لجميع الحضور.


وأشار على سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، إلى أهمية عيد العمال والاحتفال السنوى الذى يقام لتكريم المتميزين منهم، ناقلًا تحيات الوزير حسن شحاتة وزير العمل للوزير المحافظ والقيادات العمالية بالمحافظة وكافة الحضور، مؤكدا أن عيد العمل هو بمثابة تجديد الدعوة للحفاظ على حقوق العمال فى ظل الجمهورية الجديدة.


 

1000133286
1000133286
1000133285
1000133285
1000133284
1000133284
1000133282
1000133282
1000133283
1000133283
1000133279
1000133279
1000133280
1000133280
1000133281
1000133281
1000133278
1000133278
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عيد العمال عبدالناصر بكر رئيس الاتحاد إقليم وسط العيد الثقافي النائب محمد حمدى دسوقى والنائبة الدكتورة مريم القمص

مواد متعلقة

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطة ديروط المرشحة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

توريد 94 ألف طن قمح للشون والصوامع بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط: متابعات مستمرة للتصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات للمواطنين

كهرباء أسيوط تعلن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بالقرى والمراكز وخطط تخفيف الأحمال المؤقتة

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"الأوقاف" تمنع تصوير الجنازات فى المساجد

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

التصريح بدفن "سيدة النهضة" عقب ورود تقرير الطب الشرعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟