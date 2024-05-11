السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطة ديروط المرشحة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وبصحبته نائبه المهندس بهاء أبوالنجا، والمهندس محسن فرويز، رئيس قطاع شمال، محطة مياه ديروط المرشحة.

وأكد الشرقاوي أن المحطة أخذت نصيبًا وافرًا من توجهات المبادرة الرئاسية بمركز ديروط من أعمال توسعات وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل للأعمال المدنية والميكانيكية بالمحطة برعاية القابضة للمياه، موضحًا أن الطاقة التصميمية لمحطة مياه ديروط المرشحة 86400م٣/ يوم لخدمة مركز ومدينة ديروط وقراها، والتي تخدم حاليًا الجانب الشرقي لمدينة ديروط وقراها بطاقة فعلية 43200 م٣/ يوم، في انتظار نهو الهيئة القومية لنقاط ربط الجانب الغربي لمدينة ديروط لتعمل المحطة بكامل طاقتها.

توسعات المحطة

وتُجرى أعمال توسعات المحطة بطاقة تصل إلى 21600م٣/ يوميًا، ليبلغ إجمالي طاقة المحطة التصميمية 108000م٣/ يوم، بعد تزويد المحطة بعدد (1) مروق وعدد (١)، بئر توزيع وعدد ٨ فلاتر لتنقية المياه،  وعدد ١ سيكنر لتجفيف الروبا والتخلص منها.

وصرَّح الشرقاوي بضرورة الاهتمام بمطابقة المواصفات الفنية ونهو الأعمال طبقًا للجدول الزمني المُعَّد مسبقًا.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
المهندس على الشرقاوي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط محطة مياه ديروط المرشحة توسعات واحلال وتجديد وإعادة تأهيل لخدمة مركز ومدينة ديروط وقراها

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