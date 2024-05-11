السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

صحيفة: واشنطن تعمل بشكل وثيق مع القاهرة للعثور على الأنفاق بين مصر وغزة

رفح
رفح

وفقًا لتقارير منشورة في صحيفة واشنطن بوست، تشير مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن كثب مع مصر، لمحاولة العثور على الأنفاق التي تمتد عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة، خاصة في منطقة رفح. يأتي هذا التعاون في إطار جهود الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

حماس والسنوار سيرحبان بمعركة واسعة وممتدة برفح

وفقًا لمسؤول أمريكي مجهول الهوية، فإن تقييمًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يشير إلى استعداد جماعة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية الأخرى، بقيادة السيد يحيى السنوار، لمواجهة معركة واسعة وممتدة في منطقة رفح بغزة.

إدارة بايدن تخطر إسرائيل بتحديات نقل الفلسطينيين من رفح

مسؤولون أمريكيون أفادوا بأن إدارة الرئيس بايدن قامت بتبليغ الحكومة الإسرائيلية بالتحديات التي تواجه نقل الآلاف من الفلسطينيين في منطقة رفح بغزة. وتشمل هذه التحديات الصعوبات الإنسانية والأمنية المرتبطة بالمناطق العرضة للقصف والأراضي القاحلة.

إدارة بايدن تحذر من نقل الفلسطينيين إلى أماكن عرضة للقصف

من جهتها، حذرت إدارة الرئيس بايدن الحكومة الإسرائيلية من نقل الفلسطينيين إلى أماكن عرضة للقصف أو تهديدات أمنية، مشيرة إلى أهمية ضمان سلامة المدنيين وتوفير بيئة آمنة لهم.

يأتي هذا في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، والتحديات الإنسانية الناجمة عن تصاعد العنف والصراعات السياسية.

بايدن حماس السنوار السيد يحيى السنوار مصر قطاع غزة الامن الإرهاب

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