السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس 6 ‏أشهر لمتهمين بتعاطى المخدرات فى البساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالحبس لمدة 6 ‏أشهر، وذلك لإدانتهما بتعاطي المخدرات في البساتين. ‏

وشمل الحُكم تغريم كل منهمًا مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد ‏طه، وبحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين "محمد.إ" و"طارق.س" أنهما في يوم 21 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين حازا ‏وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الأول أنه أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مُخدرًا "الحشيش- الميثامفيتامين- أمفيتامين" في غر ‏الأحوال المُصرح بها قانونًا. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مُخدرًا "الميثامفيتامين" في غير الأحوال المُصرح بها ‏قانونًا. ‏

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس بالحبس لمدة 6 ‏أشهر تعاطي الم خدرات البساتين المستشار طارق محمد أبو عيدة

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