الحبس سنة مع الشغل لعاطل فى اتهامه بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس، عاطل بالحبس سنة مع الشغل تغريمه 500 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى اتهامه بالتنقيب عن الآثار.
ووجهت النيابة العامة للمُتهم "أ.م" بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملًا من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر، كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريبًا وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهى فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق جلد ومنخل وأسلاك كهربائية.