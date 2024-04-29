الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس سنة مع الشغل‏ لعاطل فى اتهامه بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس، عاطل بالحبس سنة مع الشغل‏ تغريمه 500 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، فى اتهامه بالتنقيب عن الآثار. ‏

ووجهت النيابة العامة للمُتهم "أ.م" بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم ‏عملًا من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات ‏والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

ثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا ‏الرديم الناتج عن الحفر، كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريبًا وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب ‏عن الآثار. ‏

ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهى فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق ‏جلد ومنخل وأسلاك كهربائية. 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس عاطل الحبس سنة التنقيب عن الآثار

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