تأجيل محاكمة 64 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة" لـ9 يونيو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تأجيل محاكمة 64 متهمًا في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 9 يونيو للاطلاع.

وعُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.