الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب مسح السلم. الحبس سنة لربة منزل قتلت ابنة شقيق زوجها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عام على ربة منزل بتهمة قتل نجلة شقيق زوجها بعدة ضربات أودت بحياتها، وذلك أثناء التشاجر معها، بدائرة مركز شرطة قليوب.

كشف أمر الإحالة في القضية عن قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدًا بأن انهالت عليها ضربًا بعدة ضربات ببطنها وخنقها حال الشجار بينهما، فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية إخطار من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد تلقي مأمور مركز شرطة قليوب إشارة من المستشفى بوصول فتاة جثة هامدة إثر تعرضها للخنق.

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة قليوب حدوث مشاجرة بين المجني عليها وزوجة عمها، بأن تخلصت الأخيرة منها خنقًا بسبب رمي القمامة ومسح السلم داخل منزل العائلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة وتقديمها للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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