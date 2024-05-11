غدا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته فى روض الفرج

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، غدا الأحد، محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته وإخفاء جثته بعد مشاجرة حادة بينهما، في روض الفرج .

كانت قد استمعت نيابة شمال القاهرة إلى أقوال المتهم بإزهاق روح شقيق خطيبته، وإخفاء جثته بعد مشاجرة حادة بينهما، في روض الفرج.

وقال المتهم أمام النيابة إنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع شقيقة المجني عليه منذ سنوات عدة، ثم أتما الخطبة منذ 4 سنوات، موضحًا أنه قبل الواقعة بقرابة أسبوع نشبت مشادة كلامية حادة بينه وبين شقيق خطيبته بسبب عدم تحديد موعد زفاف.

وتابع المتهم أن شقيق خطيبته- المجني عليه- أخبره بأنه إذا لم يتم تحديد موعد الزفاف خلال شهر سيقوم بفسخ الخطبة.

واستطرد المتهم، أن المجني عليه اعتدى على خطيبته بالضرب المبرح بعد عودتهما في وقت متأخر من الليل، موضحًا أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين المجني عليه وتطاول عليه الأخير بالسب.