غدا.. نظر طعن زوج الإعلامية أميرة أبوشنب على حبسه

تنظر محكمة النقض غدا الأحد، طعن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب في واقعة وفاة مدير بنك.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.

واستمعت المحكمة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي شهدت نقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أُجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقي الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفي الطبية.