السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بسمة بوسيل وتامر حسني الأبرز.. فنانين استمرت صداقتهم رغم الانفصال

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسني

تصدرت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني التريند على جوجل وذلك بعد طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "البدايات" وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تصدر "بسمة" لـ"التريند" بسبب الحديث عن احتمالية عودتها لطليقها تامر حسني مرة أخرى حيث توقع الجمهور الصُلح بينهما بعدما أهداها الأخير أغنيته التي كان من المقرر أن يغنيها هو، فضلًا عن ظهور الثنائي معًا في مناسبات مختلفة.

ومنذ طلاقهما، أصبحت علاقة الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني حديث الكثيرين من متابعيهم لما يعكسه الطرفان من احترام متبادل وود ظهر لمتابعيهم بأنهم في طريقهما للعودة والزواج مرة أخرى، إلا أن علاقة الثنائي بعد الطلاق لم تكن الأولى من نوعها بين الفنانين الذين جمعتهم علاقة صداقة قوية رغم الانفصال.. وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز الفنانين الذين جمعتهم الصداقة بعد الطلاق:

غادة عادل ومجدي الهواري


رغم مرور 7 سنوات على انفصال الثنائي غادة عادل ومجدي الهواري إلا أنه تجمعهما علاقة صداقة قوية من النوع الخاص، وظهرت جليًا خلال ظهورهما معًا في أحد البرامج التليفزيونية تحدثا خلاله عن مدى حبهما لبعضهما رغم الانفصال حتى أن المشاهدين حينها ظنوا أن الثنائي في طريقهما للعودة.

ورغم زواج "الهواري" الذي حدث من عامين إلا أن علاقة الصداقة بينه وبين "الهواري" مازالت مستمرة ولا يترك الطرفان مناسبة عائلية تجمعهما إلا وحضرا فيها سويًا

عمرو دياب وشيرين رضا 


كانت تجمعهما قصة حب قوية غنى بسببها "الهضبة" الكثير من الأغاني لزوجته وحبيبته حينها "شيرين رضا" التي رغم انفصالهما الذي مر عليه الكثير والكثير من السنوات إلا أن صداقتهما لم تنقتنع، وتحرص "رضا" على حضور الكثير من حفلات "الهضبة" أبو ابنتها 
 

نور الشريف وبوسي 

وهى قصة حب مدتها 33 عامًا، وظلت خالدة رغم انفصالهما، واستمر الانفصال 9 سنوات قبل أن يعودا مجددًا عام 2015، وكان نور الشريف حينها يعاني من مرض السرطان ومضاعفاته وظلت بجانبه حتى توفى بعد العودة لها بشهور قليلة، وخلال زواجهما وبعد الانفصال والعودة لم تخرج بوسي في أي حوار إلا وامتدحت نور الشريف وتروي قصة حبها له بفخر وحب شديد.

بسمة بوسيل تامر حسني أفضل فنانة عمرو دياب الفنانة شيرين رضا غادة عادل

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