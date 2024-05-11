تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية

تترقب جماهير الزمالك ما سيفعله البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبون أمام نهضة بركان المغربي، غدا "الأحد"، في مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

البرتغالي جوميز اعتاد اللعب بطريقة 4-1-4-1 وعدم اللجوء للدفاع لكن في مباراة الغد هناك عوامل قد يجعله يقوم بتغيير الطريقة واللعب بطريقة 4-2-3-1.

العامل الأول هو النقص العددي في الأوراق الهجومية خاصة في مركز الجناح الأيسر نظرا لغياب شيكابالا ومصطفى شلبي وناصر ماهر، والعامل الثاني هو إقامة المباراة في ملعب نهضة بركان وأمام جماهيره المتحمسة واللعب بأداء مفتوح قد يكلف الزمالك الكثير كما حدث مع مؤمن سليمان الذي قاد الزمالك أمام الوداد في مباراة العودة بالدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وخسر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربي

من المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي بعد دراسة فريق نهضة بركان جيدا والتعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه والتأكد من امتلاك الفريق لخط هجوم قوي يضم الثلاثي يوسف الفحلي وتيسيلا كيسيندا ويوسف مهيري ويتكون التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان من..

حراسة المرمى.. محمد عواد

خط الدفاع.. عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح

خط الوسط.. محمد شحاتة – نبيل عماد دونجا – يوسف أوباما

خط الهجوم.. أحمد مصطفى زيزو – إبراهيم نداي – سيف الجزيري.

طاقم تحكيم كيني لمباراة الزمالك ونهضة بركان

يدير مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان طاقم تحكيم من كينيا بقيادة بيتر واويرو كاماكو ويساعده جيلبرت كيبوكيتش وستيفن إليزار أونيانجو ومعهم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما رابعا والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو والجنوب إفريقي توم أبونجيل مساعد أول لحكم الفيديو والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعد ثان لحكم الفيديو.