السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت صباح اليوم السبت، شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، سيولة مرورية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وشهد شارع الهرم الرئيسي سيولة في حركة السيارات تزامنا مع أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

 كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وشهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة سيولة مرورية.

انتظام حركة السيارات على الدائري

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

حركة السير القاهرة الجيزة الطرق السريعة الإدارة العامة للمرور حركة المرور

مواد متعلقة

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

شغال| موقع النيابة العامة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

فى أسبوع المرور العربى.. الداخلية تستهدف الأطفال بالتوعية المرورية

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

عبر موقع النيابة العامة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 والتظلم عليها

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اغتنم الفرصة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة في مجال المبيعات

سيارة نقل محملة بالرمال تدهس سيارات إنقاذ على "دائرى المعادى"

التوصل إلى اتفاق هدنة.. تصريحات أمريكية جديدة بشأن هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

تحرك أمنى عاجل.. كواليس القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا

عاصفة شمسية تضرب الأرض.. هل تؤثر على الإنسان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ218 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يوسع غاراته على مختلف مناطق غزة

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟