بإجراءات بسيطة.. تفاصيل القرض الشخصي للمهن الحرة

تقدم البنوك العاملة في السوق المصري أنواع مختلفة ومتنوعة من القروض الشخصية، وتحرص على تطويرها لتواكب المتغيرات في الدخول والمهن، وتعتبر المهن الحرة على رأس أولويات البنوك، حيث تتنافس إدارات التجزئة المصرفية في البنوك، على تدشين برامج بشروط ميسرة لتتناسب مع جميع فئات المهن الحرة، تيسيرًا على المواطنين.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل الحصول على قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة بنكي مصر، والتعمير والإسكان.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان برامج تنافسية إلى أصحاب الأعمال بجميع أنواعها، كما يقدم أيضًا برامج متخصصة لأصحاب المهن الحرة (الأطباء أصحاب العيادات أو المراكز الطبية، المهندس الاستشاري، المحاسب القانوني) وأصحاب الصيدليات وذلك من خلال فريق متخصص يقدم الخدمات والحلول المالية.

مزايا الحصول على القرض:

قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه مصري.

سعر عائد تنافسي.

تأمين على الحياة مجانًا حتى انتهاء مدة القرض.

مرونة فى فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

الشروط والمستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر علية 3 أشهر.

كشف حساب لآخر 6 أشهر أو شهادة من محاسب قانوني.

بنك مصر

قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

مدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات.

أقل سعر عائد.

أقل مصاريف إدارية.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

لا يشترط وجود ضامن للعميل.

إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة:

بيان بالدخل الشهري.

صورة بطاقة رقم القومي.

طلب الحصول على القرض.

صورة من تصريح مزاولة المهنة.

صورة من البطاقة الضريبية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.