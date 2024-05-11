السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بإجراءات بسيطة.. تفاصيل القرض الشخصي للمهن الحرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدم البنوك العاملة في السوق المصري أنواع مختلفة ومتنوعة من القروض الشخصية، وتحرص على تطويرها لتواكب المتغيرات في الدخول والمهن، وتعتبر المهن الحرة على رأس أولويات البنوك، حيث تتنافس إدارات التجزئة المصرفية في البنوك، على تدشين برامج بشروط ميسرة لتتناسب مع جميع فئات المهن الحرة، تيسيرًا على المواطنين.

وتستعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل الحصول على قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة بنكي مصر، والتعمير والإسكان.

قرض «الصندوق» شهادة دولية على صلابة الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان برامج تنافسية إلى أصحاب الأعمال بجميع أنواعها، كما يقدم أيضًا برامج متخصصة لأصحاب المهن الحرة (الأطباء أصحاب العيادات أو المراكز الطبية، المهندس الاستشاري، المحاسب القانوني) وأصحاب الصيدليات وذلك من خلال فريق متخصص يقدم الخدمات والحلول المالية.

مزايا الحصول على القرض:

قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه مصري.

سعر عائد تنافسي.

تأمين على الحياة مجانًا حتى انتهاء مدة القرض.

مرونة فى فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

الشروط والمستندات المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر علية 3 أشهر.

كشف حساب لآخر 6 أشهر أو شهادة من محاسب قانوني.

 بنك مصر

قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

مدة التقسيط تصل إلى 5 سنوات.

أقل سعر عائد.

أقل مصاريف إدارية.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

لا يشترط وجود ضامن للعميل.

إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة:

بيان بالدخل الشهري.

صورة بطاقة رقم القومي.

طلب الحصول على القرض.

صورة من تصريح مزاولة المهنة.

صورة من البطاقة الضريبية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

القرض الشخصي البنوك الدستور بنك التعمير والإسكان قرض بنك مصر

مواد متعلقة

مصر تتسلم 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولى

برنامج "حياة كريمة" يساند شابًا بدفع مبلغ قرض مستحق على والدته وزوجته

الأكثر قراءة

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

التحريات: سرعة "التريلا" الزائدة وراء الحادث المروع على الطريق الدائرى

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟