الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصر تتسلم 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولى

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

تسلمت الحكومة المصرية 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، فقًا لتصريحات إعلامية لمصادر حكومية.

وكانت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق نشرت أمس صورة لها رفقة كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت جورجييفا، خلال تغريدة لها على موقع إكس "تويتر سابقًا"، عن أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم جمهورية مصر العربية في مواصلة سياساتها الاقتصادية.

وأكدت أنه "مع تقدم مصر في أجندتها الإصلاحية، فإننا نظل ثابتين في التزامنا بتقديم الدعم في متابعة سياساتها الاقتصادية".

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع 2024 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

صندوق النقد الدولى: ملتزمون بدعم مصر فى مواصلة سياساتها الاقتصادية

الحكومة المصرية الشريحة الثانية صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا والدكتورة هالة السعيد التخطيط

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صندوق النقد الدولى: ملتزمون بدعم مصر فى مواصلة سياساتها الاقتصادية

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