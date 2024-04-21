مصر تتسلم 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولى

تسلمت الحكومة المصرية 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، فقًا لتصريحات إعلامية لمصادر حكومية.

وكانت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق نشرت أمس صورة لها رفقة كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت جورجييفا، خلال تغريدة لها على موقع إكس "تويتر سابقًا"، عن أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم جمهورية مصر العربية في مواصلة سياساتها الاقتصادية.

وأكدت أنه "مع تقدم مصر في أجندتها الإصلاحية، فإننا نظل ثابتين في التزامنا بتقديم الدعم في متابعة سياساتها الاقتصادية".

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع 2024 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.