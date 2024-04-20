السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صندوق النقد الدولى: ملتزمون بدعم مصر فى مواصلة سياساتها الاقتصادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نشرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، صورة لها رفقة كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت جورجييفا، خلال تغريدة لها على موقع إكس "تويتر سابقًا"، عن أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم جمهورية مصر العربية في مواصلة سياساتها الاقتصادية.

وأكدت أنه "مع تقدم مصر في أجندتها الإصلاحية، فإننا نظل ثابتين في التزامنا بتقديم الدعم في متابعة سياساتها الاقتصادية".

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع 2024 بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

جدير بالذكر، أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أكد أن المرحلة المقبلة تفتح أمام مصر فرصة جديدة لتسريع وتعميق الإصلاحات بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأول هذه الأهداف يتمثل في تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى دور مرونة سعر الصرف في هذا السياق، موضحًا أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الهدف الرابع يتمثل في خلق فرص عمل، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في هذا الجانب.

صندوق النقد: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رءوس الأموال للاقتصاد المصرى

وأكد أزعور، هامش اجتماعات الربيع 2024، أهمية إعادة النظر في هيكلة القطاع العام لجعله شريكًا للقطاع الخاص بدلًا من منافسه، معتبرًا أن الأولوية تكمن في تعزيز دور القطاع الخاص.

كما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن الدور الرئيسي للدولة هو دعم القطاع الخاص وليس المنافسة معه، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري ضخم ويحتوي على قطاع خاص واعد، بالإضافة إلى طاقة شبابية كبيرة.

كريستالينا جورجييف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط الدكتورة هالة السعيد الولايات المتحدة الامريكية

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