مصر تعزز استقرارها الاقتصادى.. توقعات "النقد الدولى" بتراجع معدل التضخم

علق الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، على توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل التضخم في مصر تدريجيًا، مؤكدا أنه يأتي بالتزامن مع الإشادات التي تتلقاها مصر، وشهادة صلاحية من المؤسسات الاقتصادية الدولية، في الفترة الماضية.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن توقعات صندوق النقد الدولي، وموافقة صندوق النقد الدولي، وقرض البنك الدولي بموافقة 6 مليار، والتزام الاتحاد الأووربي باستثمار 7.4 مليار يورو في مصر، تعد أبرز تلك الإشادات والشهادات الدولية الأخيرة.

تحركات إيجابية

وتابع: "مصر خلال الفترة الأخيرة اتخذت العديد من التحركات الإيجابية، والتي كان من أهمها الالتزام بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الهيلكي، حيث خفضت العجز بالموازنة العامة للدولة من 13.9% من الناتج المحلي في 2013، إلى 6.1% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي الحالي".

وواصل: "وتستهدف في العام المقبل الذي ينتهي 30 /6 /2025 خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي، وحققت مصر فائضا أوليا، وهو أن يكون الإيراد ناقص النفقات رقما موجبا، وهذا الرقم مستبعد منه خدمة الدين، وهذا الرقم وصل إلى 2.1%، والذي تستهدف مصر رفعه إلى 3.5% في العام المالي المقبل.

وأوضح الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، أن مصر أعلنت التزامها على لسان وزير المالية بوضع الدين العام بمسار نزولي؛ ليصل إلى 80% من الناتج المحلي في يونيو 2027.