صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في 2025

كشف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، المتخصص في الملف الاقتصادي عن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في عام 2025.

وتابع أن صندوق النقد الدولي توقع تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.

وأضاف أنه حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا الذي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.