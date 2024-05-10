الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الأحد.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع في المراكز التنمية الشبابية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أعمال جلساته العامة يومي الأحد والإثنين القادمين، وذلك لمناقشة طلبات مناقشة عامة أولها مقدم من النائب زين الاطناوي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في المراكز التنمية الشبابية بما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخري.

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الرعاية الصحية تستقبل رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ووفد برلمانى بفرع الهيئة بالأقصر

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مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة عامة حول جودة التعليم وتعقيب الوزير للجنة المختصة

استيضاح سياسة الحكومة

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر زكى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور السياسات المالية والضريبة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، حول دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن  مقابل  التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016  فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة العديد من تقارير اللجان.

مجلس الشيوخ الأحد والاثنين الحكومة الهيئات الشبابية

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