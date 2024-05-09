وزير الصحة: الطب الوقائى من القطاعات الحيوية فى الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن قطاع الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميا نشهد مشروعات قومية على مستوى المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان فيتم بشكل دورى، ويتم الدعم من قبل المالية بشكل فوري وفقا للمتاح.

جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمة

وقال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من قبل الوزارة بشأن التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة في واحد من أبرز القطاعات.

وقال الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن موازنة البرامج والأداء تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية وفقا لخطة ورؤى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/ 2025.