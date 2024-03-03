"الطب الوقائى" يحذر من دخول السائحين المصابين بالحمى الصفراء

أصدرت وزارة السياحة والآثار خطابًا إلى غرفة شركات السياحة؛ للإحاطة بالتعليمات الصادرة من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حيث كشف قطاع الطب الوقائي عن أنه خلال الآونة الأخيرة تبيَّن قدوم عدد من السائحين إلى مصر من الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء ولا يحملون شهادات التطعيم الدولية الخاصة بمرض الحمى الصفراء، بما يخالف قوانين الحجر الصحي والاشتراطات المقررة للدخول إلى الأراضي المصرية.

كما شدد قطاع الطب الوقائي على ضرورة إخطار الشركات السياحية بالاشتراطات المقررة للدخول إلى الأراضي المصرية للقادمين من الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء أو للسائحين الذين أمضوا فترة ترانزيت أكثر من 12‏ ساعة بأحد مطارات الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء.

وأشار قطاع الطب الوقائي إلى أنه يجب حصول الراكب القادم من الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء على شهادة تطعيم دولية سارية تفيد التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء.

شهادة التطعيم الدولية

كما يجب التنبيه على السائحين بضرورة الاحتفاظ بشهادة التطعيم الدولية الدالة على التطعيم بحوزة كل قادم وتقديمها إلى سلطة الحجر الصحي عند الوصول إلى المطارات المصرية، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع نظرًا لما تمثله من مخاطر قد تهدد الصحة العامة وتؤثر على حركة السياحة في مصر، نظرًا لما يتعرض له السائح من تعطيل لبرنامجه السياحي.

كما طالبت الشركات بالاضطلاع بصفة مستمرة على الاشتراطات المقررة للدخول إلى الأراضي المصرية واتباع التعليمات المقررة.

يُشار إلى أن البلدان المُعرضة لخطر انتقال الحمى الصفراء هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، الجابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب السودان والسودان وتوغو وأوغندا.

بالإضافة إلى الأرجنتين، بوليفيا، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، غيانا الفرنسية، غيانا، بنما، باراغواي، بيرو، سورينام، ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.