غادة شلبى: مصر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لتطوير السياحة الاستشفائية

أكدت نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، غادة شلبي، أن المعرض والمؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر، المُقام اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يُعتبر فرصة مهمة لإلقاء الضوء على هذا المنتج السياحي ومقوماته المتميزة والمتنوعة التي تتمتع بها مصر.

وخلال مشاركتها في أعمال المؤتمر، أشارت شلبي إلى أنه من المستهدف أن يتضاعف إجمالي الناتج الاقتصادي من صناعة السياحة الاستشفائية إلى 10 أضعاف خلال الخمس سنوات المقبلة، لا سيما مع زيادة اهتمام الأفراد بصحتهم النفسية والبدنية.

وأشارت إلى أن الوزارة ركَّزت خلال الفترة الماضية على 4 منتجات سياحية رئيسية من المنتجات السياحية التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، وشهدت تطورًا كبيرًا وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات.

وأضافت أن صناعة السياحة في مصر حققت من خلال التركيز على هذه المنتجات الأربعة مستهدفاتها خلال عام 2023 بالوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 14.9 مليون سائح رغم الصعوبات التي واجهت الصناعة في ظل الأحداث السياسية الجارية التي تشهدها المنطقة.

وحول تطوير السياحة الاستشفائية في مصر، أوضحت غادة شلبي أن مصر تحتاج إلى استراتيجية متكاملة لتطوير هذا المنتج، من خلال التركيز على آليات وسبل الاستفادة من مقومات وإمكانات هذا المنتج في مصر، وتحديد ما تحتاجه مصر من بنية تحتية لتطويره للوصول لما تستهدفه.

وأشارت إلى قيام الوزارة حاليًا في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لعمل استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وخاصة بالمدن السياحية المصرية التي بها مقومات قوية لهذا المنتج، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والفرص الاستثمارية المتاحة له خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها.