تعرف على منصة "ميوز أونلاين بوكينج" للحجوزات السياحية العالمية (إنفوجراف)

أعلن عدد من شركاء القطاع الخاص عن إطلاق "منصة ميوز أونلاين بوكينج" للحجوزات السياحية العالمية، وهي منصة مصرية عربية دولية متخصصة في حجوزات الفنادق والسياحة بجميع أنواعها.

المنصة تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة السياحة والآثار وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء السياحة والفنادق، وقد تم تصميم المنصة السياحية لتكون مطابقة لكل المعايير الدولية

كما أعلن المساهمين بمنصة “ميوز” أن رأس مال المنصة يبلغ نحو 600 مليون جنيه مشيرين إلى أن حجم سوق السفر العالمي عبر الإنترنت بلغ 512.5 مليار دولار عام 2023.

من المتوقع أن يرتفع حجم سوق السفر العالمي عبر الإنترنت إلى 1،267.1 تريليون دولار بحلول عام 2032، بالإضافة إلى معدل نمو سنوي مركب في حجم سوق السفر العالمي عبر الإنترنت قدره 10.4٪.

وتساهم المنصة في تسهيل عملية الحجز الإلكتروني للسائحين من جميع أنحاء العالم، وتحقيق تجربة سياحية مميزة للسائحين الذين سيتعاملوا من خلالها كما ستروج المنصة للسياحة الداخلية والخارجية في مصر والدول العربية.