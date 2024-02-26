محافظ جنوب سيناء يكرم أعضاء الاتحاد الأفريقي الآسيوي

كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعضاء الاتحاد الإفريقي الأسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش، الوفد الإعلامي الإماراتي المشارك في التغطية الإعلامية لتتويج المحافظ بجائزة"AFASU" الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية السياحية في العالم " رجل العام" وذلك تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة.

كما أنه تم تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.

وقد توج الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU للتنمية والسياحة والتكنولوجيا برئاسة الدكتور حسام درويش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجائزة AFASU الذهبية لأفضل محافظ قائد للتنمية السياحية في العالم " رجل العام" وذلك تقديرا على أعماله فى خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة كما تم تتويج مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم.

جاء ذلك في احتفالية اقيمت بشرم الشيخ فى حضور لفيف من رجال الأعمال وأعضاء الغرف الفندقية والسياحية وممثلي وزارة السياحة وورجال الأعمال ومستثمرى جنوب سيناء ولفيف من الصحفيين والإعلاميين ووكالات الأنباء المحلية والإقليمية والعالمية، وقنوات التليفزيون المحلية والإقليمية .

وعدد من الوزاء منهم اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية وسهي جندي وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وغادة شلبي نائب وزير السياحة وضيف شرف الإتحاد اللواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق

وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وكذا فوز اللواءوخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجائزة "AFASU" الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم "رجل العام"، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الفوز يأتي تتويجا لجهود مختلف أجهزة الدولة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، على مدار الفترة الماضية، لتطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ، باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة المؤتمرات العالمية؛ لتتحول شرم الشيخ إلى مدينة ذكية خضراء، وذلك من خلال تكاتف جميع الجهات المعنية بالدولة، عبر تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تم تخطيطها وتنفيذها على أسس مستدامة، إلى جانب تنفيذ إجراءات الحفاظ على التنوع البيولوجي، كما يأتي هذا الفوز تكريما للسيد اللواء/ خالد فودة؛ تقديرا لأعماله في خدمة التنمية المستدامة والتنمية السياحية للمحافظة.