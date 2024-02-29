قنصل عام الصين: علاقات قوية واستراتيجية تربط القاهرة وبكين وتطور بالسياحة الصينية

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانغ يي، قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين، والتي تعود إلى تاريخ طويل من التعاون الذي بلغ الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف قنصل عام الصين بالإسكندرية، أن الصين تهتم بتعزيز الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.

وكشف عن زيارة وفد رسمي من أكبر الموانئ في الصين خلال الفترة المقبلة إلى الإسكندرية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن مصر والصين تركز على تطوير التعاون في مجال إدارة الموانئ الذكية.

وأوضح قنصل عام الصين أن هناك العديد من المشروعات الكبرى والاستثمارات التي تنفذها الصين في الإسكندرية منها مشروع ميناء أبي قير، وكذلك الأبراج الأيقونة في العلمين التي تعد من الأطول عالميا.

وأشار إلى أن هناك تشابها يقارب بين الشعوب في مصر والصين، وأن البلدين الصديقين تربطهما علاقات قوية دائمة.

تطور بحركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر

ومن ناحية أخرى تشهد الحركة السياحية القادمة من الصين تطورا هائلا، حيث إن السوق الصينية تعتبر من الأسواق التي توليها وزارة السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا، حيث تعتبر مصر وجهة مفضلة للسائحين الصينيين وخاصة لمحبي السياحة الثقافية التي تحظى باهتمام الصينيين وشغفهم في اكتشاف تاريخ وحضارة مصر العريقة.

ومن المقرر أن يقام معرض أثري مؤقت بمتحف شنغهاي بالصين خلال الفترة من 19 يوليو 2024 وحتي 17 أغسطس 2025، وسيقام المعرض تحت عنوان "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة"، يضم 787 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة تم اختيارها من عدد من المتاحف المصرية منها قصر المنيل، والإسماعيلية، والسويس، والأقصر، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية من مخازن آثار سقارة من نتاج أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والعاملة بمنطقة البوباسطيون.