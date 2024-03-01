تعرف على مهام لجان وزارة السياحة بالأراضى المقدسة لمعاينة سكن الحجاج

تواصل لجان وزارة السياحة والآثار المتواجدين حاليا بالأراضى المقدسة لمعاينة مساكن حجاج بعثة وزارة السياحة والأثار بكل من المشاعرالمقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك حتى تاريخ 4 من شهر مارس المقبل التى تنتهي معه إجراءات معاينة السكن.

خطوات معاينة سكن الحجاج

تقوم لجان الوزارة بالمرور الميداني اليومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لتأكد من مطابقة السكن المقدم من قبل شركات السياحة، وفقا لضوابط الصادرة من الوزارة لعمل شركات السياحة بموسم الحج السياحى المقبل.

وتتأكد اللجان من التزام الشركات المنظمة لموسم الحج المقبل من كافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي.

كما تقوم اللجان بعمل مسح ميداني لكافة الفنادق بالأراضى المقدسة، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي، كما تقوم بإضافة كافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي.

ومن ناحية أخرى طالبت وزارة السياحة والآثار من الشركات السياحية المنفذة لموسم الحج السياحى القادم، بالالتزام بكافة تعاقداتها مع الحجاج، والالتزام بكافة التوقيتات المتعلقة بإنها معاينة سكن الحجاج وإبرام كافة التعاقدات التفصيلية الخاصة بالخدمات المقدمة للحجاج (النقل – الإعاشة – السكن)، مع مقدمى الخدمات على المسار الإلكترونى السعودى.

يذكر أن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد تعاقدت مع شركة منافع السعودية التابعة لمطوفي حجاج الدول العربية والتي فازت بعقد تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة لهذا العام، وحذرت جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي من السفر بتأشيرة زيارة أو سياحة لأداء الفريضة

وأوضحت الغرفة أن اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج لا تسمح لحامل هذين النوعين من التأشيرات للمملكة بأداء الحج.