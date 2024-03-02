السياحة: نعمل لتكون مصر المقصد الأول للسياحة الاستشفائية

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة لشئون السياحة، إن هناك الكثير من السائحين الذين يحرصون خلال زيارتهم لمصر على زيارة العديد من المدن بها التي تتمتع بمقومات السياحة الاستشفائية مثل سيوة وسانت كاترين، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل لتكون مصر هي المقصد الأساسي لراغبي السياحة الاستشفائية بكافة أنماطها حول العالم، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي انطلقت اليوم ويستمر حتى الغد الأحد.

وقد شهدت جلست المؤتمر اليوم استعراض مقومات وقدرات المؤسسات الصحية المصرية، ودور القطاع الطبي الحكومي والخاص في دعم السياحة الصحية في مصر، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من كافة الإمكانيات سواء الدوائية أو التجهيزية بما يساهم في دعم المنظومة الصحية في مصر، ومن ثم دعم المواطنين المصريين، ثم السائحين.

وقد تم التأكيد خلال المؤتمر على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بملف السياحة الصحية، والتي تعد صناعة واعدة في العالم وسيكون لها دور كبير في تشكيل اقتصاديات الدول.

كما استعرض القائمين على ملف الصحة الإمكانيات التي تمتلكها مصر وتجعلها مؤهلة لتقديم السياحة العلاجية على أعلى مستوى، وتم الحديث عن المقومات التي يجب توافرها للنهوض بمنتج السياحة الاستشفائية في مصر، كما أنه المقرر أن تطلق وزارة الصحة والسكان؛ المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية وستتيح هذه المنصة الخدمات التي سيحتاجها السائحون من طالبي السياحة العلاجية أو الاستشفائية.

يُشار إلى أنه شارك اليوم فى جلسات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية حضور عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم والمسئولين المعنيين بهذا الملف، وبعض رؤساء الجامعات، وممثلي القطاع الخاص من المستشفيات والجهات الصحية والمؤسسات السياحية وشركات السياحة، كما يشارك العديد من المتحدثين من مصر ومن دول العالم المختلفة.