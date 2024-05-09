الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

برلمانى: اقتحام رفح ستكون له عواقب إنسانية وخيمة.. وجهود مصر متواصلة لإنهاء الحرب

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الاقتحام الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية وسيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

 وذلك رغم قبول حركة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن المحتجزين فى قطاع غزة منذ اليوم السابع من أكتوبر الماضى، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة ومدمرة.

تداعيات إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم

وقال الجندي، إن الدولة المصرية ما زالت متمسكة بالمفاوضات كوسيلة لإنهاء هذه الحرب، ووقف التصعيد الذي يهدد حياة ما يُقدر بمليون ونصف فلسطيني داخل مدينة رفح الفلسطينية، محذرا من تداعيات إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم من الجانب الفلسطيني، رغم أنهما الشريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ما يعني زيادة حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

دور المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي

ودعا النائب حازم الجندي، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للتخلي عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، التي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات التي تعارض دخول المساعدات الإنسانية، مطالبا جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

 

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جهود مصرية لاحتواء الوضع في غزة 

وثمن النائب حازم الجندى، الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لاحتواء الوضع الراهن في قطاع غزة، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، والموقف الصلب من رفض سيناريوهات التهجير القسري للفلسطينيين داخل القطاع والتي يحاول الاحتلال تنفيذها لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا سبيل الأن من حل هذا الصراع إلا بتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد رفح معبر رفح حركة حماس

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