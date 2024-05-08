يعود للانعقاد 19 مايو.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم الأربعاء، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

كما قرر مجلس النواب، إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

إرجاء الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

وأرجأ مجلس النواب، الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، إلى جلسة قادمة.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 متضمنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى الحكومة بالكامل، لإبداء رأيها عليه وتنفيذ ما جاء به.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الرقابة من مجلس النواب مستمرة"، موجهًا حديثه لأعضاء مجلس النواب: "هذا ما تقومون به وعلى أعلى مستوى، وملاحظاتكم بشأن تقرير الحساب الختامي ملاحظات قيمة، تنم عن إلمام جميع أعضائه بلا استثناء بالوظيفتين الرقابية والتشريعية، ومن يقول غير ذلك عليه أن يحضر جلسة واحدة من جلسات المجلس، الجلسات التى تكون فى منتهى الرقي والقوة سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى، ومراقبة أداء الحكومة".

جاء ذلك ردًا على طلب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، عرض تقرير مفصل من قبل الحكومة بشأن ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 والتى منها القروض غير المستغلة، المشروعات الجاري العمل فيها منذ سنوات، خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وعرض التقرير على مجلس النواب.