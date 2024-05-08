الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

يعود للانعقاد 19 مايو.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد الموافق 19 مايو الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اليوم الأربعاء، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

كما قرر مجلس النواب، إحالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.

إرجاء الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

وأرجأ مجلس النواب، الموافقة على مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، إلى جلسة قادمة.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 متضمنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إلى الحكومة بالكامل، لإبداء رأيها عليه وتنفيذ ما جاء به.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الرقابة من مجلس النواب مستمرة"، موجهًا حديثه لأعضاء مجلس النواب: "هذا ما تقومون به وعلى أعلى مستوى، وملاحظاتكم بشأن تقرير الحساب الختامي ملاحظات قيمة، تنم عن إلمام جميع أعضائه بلا استثناء بالوظيفتين الرقابية والتشريعية، ومن يقول غير ذلك عليه أن يحضر جلسة واحدة من جلسات المجلس، الجلسات التى تكون فى منتهى الرقي والقوة سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى، ومراقبة أداء الحكومة".

جاء ذلك ردًا على طلب النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، عرض تقرير مفصل من قبل الحكومة بشأن ملاحظات وتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 والتى منها القروض غير المستغلة، المشروعات الجاري العمل فيها منذ سنوات، خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وعرض التقرير على مجلس النواب.

الجلسة العامة مجلس النواب رئيس مجلس النواب الحساب الختامي المركزي للمحاسبات الخطة والموازنة

مواد متعلقة

السلاب: موضوع متأخرات المصدرين ملف مهم جدا.. ونطالب الحكومة بالرد والتوضيح

أميرة أبوشقة رافضة موازنة حساب 2022-2023: الحكومة غير أمينة على خزائن مصر

رئيس مجلس النواب يحيل تقرير الحساب الختامي إلى الحكومة لتنفيذ "الملاحظات"

"جبالي": نعمل على إتاحة الرأي والرأي الأخر وإقرار الديمقراطية.. مصر تستحق ذلك

الأكثر قراءة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الابتدائية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة