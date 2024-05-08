الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"جبالي": نعمل على إتاحة الرأي والرأي الأخر وإقرار الديمقراطية.. مصر تستحق ذلك

المستشار الدكتورحنفي
المستشار الدكتورحنفي جبالي

قال المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وجلسته العامة تعمل على إتاحة الرأي والرأي الأخر، وتعمل على إقرار الديمقراطية لمصر لأنها تستحق ذلك.

أضاف جبالي، في رده على اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على اتهام النائب إيهاب منصور الحكومة بأنها تخفي المستندات والمعلومات: “رد الوزير  كافي ولا داعي للحذف من المضبطة، لإتاحة الرأي والرأي الأخر”.

 مبنخبيش حاجه وكل المعلومات متاحه

ونفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إخفاء الحكومة أي مستندات، مؤكدا أن كل البيانات والمعلومات يتم إتاحتها إلى جميع الجهات ولا يخفى منها أي شيء، مطالبا بحذف جملة "الحكومة بتخبي المستندات" من المضبطة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وبدأ اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشكل طارئ على هامش  مناقشات البرلمان للحساب الختامي لموازنة 2022-2023.

ووفقا للائحة المجلس تتكون اللجنة العامة للمجلس من رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية  ممثلي المستقلين، بالإضافة لهيئة مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكلين، كما يشارك في اجتماعات اللجنة العامة وزير شئون المالس البرلمانية.

وعقب الاجتماع، يواصل المجلس خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب المناقشات الخاصة بالحساب الختامي، حيث حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022-2023، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

مجلس النواب الجلسة العامة وزير المالية الدكتورحنفي جبالي المركزي للمحاسبات الحكومة

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