الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أميرة أبوشقة رافضة موازنة حساب 2022-2023: الحكومة غير أمينة على خزائن مصر

النائبة أميرة أبوشقة
النائبة أميرة أبوشقة

رفضت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022-2023، معللة بأن من “يمسك خزائن مصر لازم يكون أمينا، والحكومة فشلت إنها تحفظها بسبب كمية القروض اللي في الموازنة وضرائب الجباية وغيرها”.

وأضافت أبو شقة، في كلمتها في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مهاجمة الصناديق الخاصة ووصفتها بأنها “الصناديق السوداء”، منتقدة التصرف في المنح والقروض والمسائل المخصصة لها.

وتابعت: “ما الفرق بين الناتج الاسمي والناتج الإجمالي، ضاربة عرض الحائط بمبدأ شمولية الموازنة، ولهذه الأسباب أرفض الحساب الختامي رفضا قاطعا”.

وبدأ اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بشكل طارئ على هامش  مناقشات البرلمان للحساب الختامي لموازنة 2022-2023.

ووفقا للائحة المجلس تتكون اللجنة العامة للمجلس من رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية  ممثلي المستقلين، بالإضافة لهيئة مكتب المجلس المكون من الرئيس والوكلين، كما يشارك في اجتماعات اللجنة العامة وزير شئون المجالس البرلمانية.

وعقب الاجتماع يواصل المجلس خلال  الجلسة العامة لمجلس النواب المناقشات الخاصة بالحساب الختامي، حيث حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

وقال المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية. 

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