الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

وزير الشئون النيابية يعترض: لسنا حكومة الرمل والزلط.. وجبالى يرفض حذفها من المضبطة

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على ما ذكره النائب أحمد فرغلي، بأن الحكومة الحالية "حكومة الرمل والزلط".

وطالب الوزير بحذف الجملة من المضبطة، قائلا: المجلس يناقش الحساب الختامي للموازنة، ونعترض على ما ذكره النائب بأن الحكومة حكومة رمل وزلط.

ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة "حكومة الرمل والزلط" من مضبطة الجلسة، قائلا: من منطلق الرأي والرأي الآخر.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

انتقادات للحكومة.. لا يوجد لديها أي فكر أو خطط مستقبلية

ووجه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب العديد من الملفات، مؤكدا أنه لا يوجد لديها أي فكر أو خطط مستقبلية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء الحالي "معندوش فكر ولازم يمشي"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها الحكومة.

وهاجم النائب التوسع في مشروع الطرق وغيرها في العاصمة الإدارية، وفي نفس الوقت هناك معاناة شديدة بين المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية.

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رئيس مجلس النواب يحيل تقرير الحساب الختامي إلى الحكومة لتنفيذ "الملاحظات"

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أحمد مقلد: الحساب الختامي يتضاد مع خطة الدولة في ترشيد النفقات

 

نائب: الحكومة بتخبي المستندات

 

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان والجلسة العامة تعمل على تحقيق 
إتاحة الرأي والرأي الآخر وتعمل على إقرار الديمقراطية لمصر التي تستحق ذلك.

وتابع جبالي في رده على اعتراض الدكتور محمد معيط وزير المالية علي ما جاء به النائب إيهاب منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، متهما الحكومة بأنها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات، بأن رد سيادتكم كاف ولا داعي للحذف من المضبطة لإتاحة الراي والرأي الآخر.

واكد معيط "مبنخبيش حاجة وكل المعلومات متاحة وجميع المستندات متاحة، وجميع أعضاء المجلس الموقر يتعاملون معنا يوميا وأي خطأ بنعترف به ولا بندي معلومة خطأ والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب".

وأضاف معيط في كلمته في الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، أي بيانات متاحة للجميع، وأن النائب إيهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات، على رأسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه إحضار الحالات لكي أتعامل معاها، وشدد "معيط" على ضرورة حذف كلمة الحكومه بتخبي المستندات والمعلومات.

المستشار علاء الدين فؤاد شئون المجالس النيابية أحمد فرغلي حكومة الرمل الحساب الختامي للموازنة

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