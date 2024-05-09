وزير الصحة: نعمل على توفير التغذية المدرسية للطلاب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الوزارة تعمل على تحقيق التغذية المدرسية للطلاب، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع وزارة المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان، ويتم الدعم بشكل فوري وفقًا للمتاح.

دور قطاع الطب الوقائى

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/ 2025، إلى دور قطاع الطب الوقائي، وأنه من القطاعات الحيوية ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميًا نشهد مشروعات قومية على مستوى المحافظات تابعة لقطاع الصحة.

ونوه بأن موازنة عام 24/ 25 شهدت حوالى 60% من قطاعات الوزارة طبقت موازنة البرامج والأداء، وهناك جهود قوية لضم باقى القطاعات بالوزارة لموازنة البرامج والأداء العام المقبل.

دور مصر فى التعامل مع الأحداث

ولفت وزير الصحة إلى أن دور مصر فى التعامل مع الأحداث محورى، فعلى سبيل المثال استقبلت مصر حوالى 5500 مصاب وجريح في المستشفيات المصرية من الأشقاء الفلسطينيين، وهناك 63 مليون مواطن مصرى مؤمّن عليهم في هيئة التأمين الصحى، والتي من ضمن مهامها تطوير الخدمات بجانب تقديم الخدمة أيضا، والهيئة لديها القدرة على القيام بأكثر من ذلك فى إطار الدور المنوط بها فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل.

وأضاف أنه فيما يخص المواطنين غير المؤمّن عليهم يتم علاجهم على نفقة الدولة، ولكل خطوة من هذه الخطوات موازنات تكلف الدولة مبالغ مالية، وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة tيبلغ 14 مليار جنيه سنويا، ويتم تعدي الرقم المخصص نتيجة الطلب على القرارات من قبل المواطنين، والمبادرات الرئاسية هى تقريبا 14 مبادرة، أبرزها مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ولم يكن أحد يتوقع القضاء على فيروس سي، وبمجهودات مصرية خالصة وتوجيهات من القيادة السياسية نجحت مصر فى ذلك، والمشروعات القومية لا تتوقف على مستوى المحافظات.