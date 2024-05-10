الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 1282 مواطنا مجانا في قافلة طبية بمحافظة دمياط

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة بقرية حجازى حسانين بمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر مايو الجارى، تضمنت ١١ عيادة بإجمالى ٩ تخصصات طبية ، حيث تردد عليها ١٢٨٢مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٢حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٥ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٣٧٣ تحليل بمعمل الدم و٤٩ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٣٨ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ٢١٦حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها  ١٣٥مواطن على مدار اليومين.

 ٩٩٠ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان

وأصدرت إدارة القوافل العلاجية تقريرًا تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها الادارة ضمن خطة شهر مايو ٢٠٢٤  بقرية البنك بمركز كفر سعد، حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات طبية متخصصة و٣ عيادات خدمات متنقلة تردد عليها ٩٩٠ مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

وأضافت الدكتورة سها خيري، منسق عام القوافل الطبية المجانية بمديرية الصحة، أنه تم تحويل ١٢ حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٥ قرارات علاج على نفقة الدولة إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر بمبادرة “افحص واطمن” لعدد ١٣٧ حالة وفحص ٣٢ حالة بالأشعة و٢٣ حالة أخرى بالسونار وإجراء ٢١٥ تحليل بمعمل الدم و٢٧ تحليل بمعمل الطفيليات.

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