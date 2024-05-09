الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات نهاية العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات آخر العام الدراسي ٢٠٢٤ بإدارة دمياط التعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، كما تابع باقي الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

وشملت الجولة مدارس: (٦ أكتوبر الابتدائية المشتركة - التجريبية الابتدائية المشتركة - التجريبية الإعدادية المشتركة - اللغات الثانوية - السادات الثانوية بنين).

واطمأن وكيل الوزارة، عل انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته، شدد وكيل الوزارة، على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب. 

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