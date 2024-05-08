الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن احتفالات العيد القومي.. محافظ دمياط تفتتح وحدة الإسعاف الجديدة

محافظ دمياط تفتتح
محافظ دمياط تفتتح وحدة الإسعاف الجديدة

اختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها خلال العيد القومى للمحافظة، بافتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مبنى فرع هيئة الإسعاف المصرية بدمياط.

وقامت بإزاحة ستار الافتتاح للمشروع وتفقد المبنى الذى يشمل غرفة عمليات بتجهيزاتها وسكن للعاملين وأيضا مكاتب إدارية وجراج وقاعة للتدريب التى حققت إمكانية تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بمجال الإسعاف بدلا من السفر إلى محافظات أخرى لتلقى الدورات، كما استمعت من الدكتور هيثم المشد رئيس فرع هيئة الاسعاف إلى شرح موجز عن قوة فرع الهيئة بدمياط حيث تم تقسيم المحافظة إلى ٤٠ نقطة بعدد ٩٣ سيارة مجهزة، كما تحدث عن مراحل مشروع التطوير الذى شهده المبنى وعرض الحالة السابقة له وما تم تنفيذه من إحلال وتجديد.

وأكدت "محافظ دمياط " أن تطوير مرفق الإسعاف يُعد من أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين،  حيث يمثل المرفق أهمية بالغة لتقديم الخدمة للمريض لحين وصوله إلى المستشفى فى سرعة للحفاظ على سلامته، كما أشارت إلى استمرار الأعمال لتحقيق التطوير الشامل للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأعلنت محافظ  دمياط بدء افتتاحات مشروعات العيد القومى بإزاحة ستار مشروع قسم الغسيل الكلوي للأطفال ورفع كفاءة الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى حيث بدأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بقطاع الصحة.

واستهلت "المحافظ" جولة اليوم بإفتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام، وأيضًا قسم الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وخلال الافتتاح،  استمعت " المحافظ " إلى شرح تفصيلى عن القسم الذى يغطى كافة الحالات من الأطفال تحت سن ١٨ عام، للتخفيف عن كاهل الاهالى فى السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الجلسات لاطفالهم، وتضمن القسم ٦ أسرة مزودين بماكينات للغسيل الكلوي،  حيث يستوعب القسم إجراء جلسة الغسيل لعدد ٢٠ طفل يوميًا بواقع إجراء   ٣٠٠٠ جلسة سنويًا، وحرصت " المحافظ " على إهداء الأطفال باقات الزهور وتواصلت معهم للاطمئنان على الحالة الصحية لهم.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط العيد القومي ١٠٨ هيئة الإسعاف المصرية

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