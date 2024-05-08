"تعليم دمياط": لا شكاوى فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، بعض مدارس إدارة دمياط التعليمية لمتابعة سير امتحانات بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفني، كما تابع باقي الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

شملت الجولة مدارس بنت الشاطئ الإعدادية بنات، والإمام العادل الابتدائية، وعثمان بن عفان الثانوية، واللوزي الثانوية بنات والزخرفية الثانوية بنات، واطمأن على انتظام سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وشدد على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

كان قاد محمد الحمزاوي، مدير إدارة دمياط التعليمية، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الإدارة في أول أيام امتحانات آخر العام، مؤكدا أن الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024-2023، ولحل أي مشكلة قد تتواجد.

كان قد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024، والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر مايو الجاري لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقا لتوجيهات معالي الوزيرة محافظ دمياط بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

ووجه غريب بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين والتعامل بحزم مع المخالفين والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات في الإدارات التعليمية والإبلاغ عن أي مشكلة وذلك للتواصل والعمل على حلها فورًا.