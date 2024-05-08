الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم دمياط": لا شكاوى فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، بعض مدارس إدارة دمياط التعليمية لمتابعة سير امتحانات  بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفني، كما تابع باقي الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

شملت الجولة مدارس بنت الشاطئ الإعدادية بنات، والإمام العادل الابتدائية، وعثمان بن عفان الثانوية، واللوزي الثانوية بنات والزخرفية الثانوية بنات، واطمأن على انتظام سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج. 

وشدد على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب. 

كان قاد محمد الحمزاوي، مدير إدارة  دمياط التعليمية، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات الإدارة في أول أيام امتحانات آخر العام، مؤكدا أن الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2024-2023، ولحل أي مشكلة قد تتواجد.

كان قد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024، والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر مايو الجاري لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقا لتوجيهات معالي الوزيرة محافظ دمياط بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

ووجه غريب بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين والتعامل بحزم مع المخالفين والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات في الإدارات التعليمية والإبلاغ عن أي مشكلة وذلك للتواصل والعمل على حلها فورًا.

تعليم دمياط تعليم دمياط اليوم تعليم دمياط الجديدة أحداث دمياط دمياط

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أول محاكمة روائية لـ«مبارك وعصره»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة