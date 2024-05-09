الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التي أجرتها صباح اليوم.

واطلعت المحافظ  على معدلات التنفيذ للمشروع الذي يبلغ مساحته ١١ ألفًا و٢٥٠ مترًا مربعًا بشطا، ويشمل ساحات لمعدات الديوان والوحدة وأيضًا مبنى إداري وسكني للعمَّال ومغسلة وورشة، لتحقيق التكامل في منظومة العمل.

وتابعت أيضًا الخطة الزمنية للمشروع، حيث من المقرر نهو الأعمال به بعد 3 أشهر، وأكدت محافظ دمياط، الالتزام بمخطط التنفيذ والجدول الزمني لنقل المعدات إلى الموقع الجديد.

وأعلنت محافظ دمياط، عن إزاحة ستار مشروع قسم الغسيل الكلوي للأطفال ورفع كفاءة الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث بدأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بقطاع الصحة.

تطوير مستشفى دمياط العام

وافتتحت محافظ دمياط، مشروع رفع كفاءة وتطوير الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام، وأيضًا قسم الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة.

وخلال الافتتاح استمعت المحافظ، إلى شرحٍ تفصيلي عن القسم الذي يُغطي كل الحالات من الأطفال تحت سن ١٨ عامًا، للتخفيف عن كاهل الأهالي في السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الجلسات لأطفالهم، وتضمن القسم ٦ أسرة مزودين بماكينات للغسيل الكلوي، حيث يستوعب القسم إجراء جلسة الغسيل لعدد ٢٠ طفلًا يوميًا بواقع إجراء   ٣٠٠٠ جلسة سنويًا، وحرصت المحافظ على إهداء الأطفال باقات الزهور وتواصلت معهم للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، حيث تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الإنشاءات في المشروعات الجديدة. 

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط وع الذى يبلغ مس م المحافظة

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