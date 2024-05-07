الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. عقوبات رابطة الأندية في الجولة 21 لبطولة دوري نايل

مباراة الزمالك وسموحة
مباراة الزمالك وسموحة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 21 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وشهدت مباريات الجولة 21، انتصار الأهلي على ضيفه الجونة بثلاثية نظيفة، فيما خسر الزمالك أمام مضيفه سموحة بهدف دون مقابل على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة زد إف سي والمقاولون العرب:

إيقاف مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم.

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة سموحة والزمالك:

إيقاف حسام حسن عبدالبديع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة

رابطة الأندية المصرية الاهلى الزمالك سموحة رابطة الأندية

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