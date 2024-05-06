"المصريين الأحرار" يشارك في فعاليات برنامج "أهل مصر" بمحافظة مطروح

شارك حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح في فعاليات النسخة السادسة والأخيرة هذا العام لبرنامج "أهل مصر" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر من الحزب سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين محافظة مطروح عضو الهيئة العليا، وعلي اللحامي، أمين التنظيم، ومحمد خميس، مسؤول لجنة التعليم، وشهد الحفل حضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وحضور اللواء محمد غباشي، الخبير الاستراتيجي، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، وأحمد سامى السهم، منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والعمدة عبد الكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقال سلطان أبو الشيخ، أمين محافظة مطروح لحزب المصريين الأحرار، إن البرنامج هادف للغاية ويرنو إلى ثراء التبادل الثقافي وتعضيد أواصر الصلة بين شباب المحافظات الحدودية، والاطلاع على حجم المجهودات التي بذلتها الدولة في النهوض وخدمة المناطق الحدودية ويرسخ أواصر الصلة بين الأجيال من المحافظات المختلفة.

ووجه محافظ مطروح تحياته وجميع أهالي مطروح إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وشكر دعمه الدائم لمنظومة الشباب والرياضة بالمحافظة.

أهمية برنامج "أهل مصر"

وأكد المحافظ أهمية برنامج "أهل مصر" في تعزيز دور الشباب في المحافظات الحدودية، ووصفهم بصمام الأمان لحدود مصرنا الغالية.

ورحب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد.

كما أكد المحافظ أن برنامج "أهل مصر" يأتى فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية، وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح التميز والابتكار.