الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المصريين الأحرار" يشارك في فعاليات برنامج "أهل مصر" بمحافظة مطروح

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح في فعاليات النسخة السادسة والأخيرة هذا العام لبرنامج "أهل مصر" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحضر من الحزب سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين محافظة مطروح عضو الهيئة العليا، وعلي اللحامي، أمين التنظيم، ومحمد خميس، مسؤول لجنة التعليم، وشهد الحفل حضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وحضور اللواء محمد غباشي، الخبير الاستراتيجي، والمهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، وأحمد سامى السهم، منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والعمدة عبد الكريم يونس، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

txt

مسابقات وعروض ترفيهية.. أهالي مطروح يحتفلون بأعياد الربيع (صور)

txt

المصريين الأحرار يؤيد الموقف المصرى التاريخى لتحقيق سلام فلسطين

وقال سلطان أبو الشيخ، أمين محافظة مطروح لحزب المصريين الأحرار، إن البرنامج هادف للغاية ويرنو إلى ثراء التبادل الثقافي وتعضيد أواصر الصلة بين شباب المحافظات الحدودية، والاطلاع على حجم المجهودات التي بذلتها الدولة في النهوض وخدمة المناطق الحدودية ويرسخ أواصر الصلة بين الأجيال من المحافظات المختلفة.

ووجه محافظ مطروح تحياته وجميع أهالي مطروح إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وشكر دعمه الدائم لمنظومة الشباب والرياضة بالمحافظة.

أهمية برنامج "أهل مصر"

وأكد المحافظ أهمية برنامج "أهل مصر" في تعزيز دور الشباب في المحافظات الحدودية، ووصفهم بصمام الأمان لحدود مصرنا الغالية.

ورحب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد.

كما أكد المحافظ أن برنامج "أهل مصر" يأتى فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية، وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح  التميز والابتكار.

حزب المصريين الأحرار محافظة مطروح أهل مصر وزارة الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

محافظ مطروح للمشاركين في "أهل مصر": فرصة للتعرف على ثقافات أبناء المحافظات الحدودية

بمشاركة 6 محافظات حدودية.. انطلاق فعاليات احتفالية برنامج "أهل مصر" بمطروح

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

حماس تعلن موافقتها رسميًا على المقترح المصرى لوقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث