الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا تطوير محيط المتحف المصرى الكبير

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تقدم نسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير، بما يتواءم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التى قام بها اليوم وشملت تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بدءًا من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية- الصحراوي وطرق كفر غطاطى والمنصورية. 

وتابع اللواء أحمد راشد أعمال رفع كفاءة وتجميل منطقة ميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط، وأعمال دعم القطاع والمواقع والنقاط الجاري العمل بها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب، بالإضافة إلى أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق، ودعم منظومة ووسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير. 

ووجَّه المحافظ، خلال جولته، بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري اللائق ورفع كل المخلفات والرتش نواتج الأعمال أولًا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير. 

حدائق الأهرام

كما تفقد المحافظ منطقة حدائق الأهرام القديمة، ووجّه برفع كفاءة الأرصفة والتوسع في أعمال التشجير ودراسة توسعة الأرصفة لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وخلال تفقد المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وطريق كفر غطاطى أسفل الطريق الدائري، وجه المحافظ بإقامة أسوار على إحدى الأراضى الفضاء ورفع كفاءة وترميم الأرصفة حتى مطلع الطريق الدائرى وتغطية مهمات الإنارة والكهرباء من أسلاك وكابلات.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفرغطاطى بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية، والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتى تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات والرتش.
 

ووجّه المحافظ، خلال الجولة، بسرعة استكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير، لمواكبة أعمال التطوير الذي تشهده المنطقة.


ورافق محافظ الجيزة، خلال الجولة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
محافظ الجيزة خلال متابعته للأعمال
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