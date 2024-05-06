الإثنين 06 مايو 2024
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عالم

سياسي فلسطيني: تنفيذ حماس لعملية كرم أبو سالم دفع الاحتلال لاجتياح رفح

العدوان الاسرائيلي
العدوان الاسرائيلي على غزة

أكد الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور، أن تنفيذ حركة حماس لعملية كرم أبو سالم أمس “غباء سياسي” منحت الاحتلال الإسرائيلي مبررا وفرصة لاجتياح رفح وإفشال كافة الجهود العربية والدولية التي ضغطت طوال الأشهر الماضية على إسرائيل لمنع أي اجتياح لرفح.

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حسن عصفور: هجوم حماس على كرم ابو سالم غباء سياسي

وقال حسن عصفور في مقال له اليوم بموقع “أمد” الفلسطيني، أن هجوم حماس على كرم أبو سالم جاء بعد ساعات من قرار حكومة الاحتلال بتنفيذ قرار إغلاق قناة "الجزيرة" القطرية، ليظهر وكأنه فعل انتقامي ردا  على جميل القناة على حكم حماس، مشيرا إلى أن منطقة "كرم أبو سالم" في رفح، تضم المعبر الاقتصادي الأكبر بين قطاع غزة ومصر وكذا دولة الاحتلال.

واعتبر عصفور أن عملية القصف، جاءت مفاجأة ومستغربة تماما، من حيث التوقيت في ظل المحاولات الواسعة عربيا ودوليا بمنع غزو رفح واحتلال محور فيلادلفيا والسيطرة على المنفذ البري نحو مصر، لتكمل حلقات سيطرتها الأمنية، وبالتوازي مع التفاوض الدائر في القاهرة.

وقال السياسي الفلسطيني إنه كان مفترض من قيادة حماس،  ألا تستخف بأقوال حكومة الاحتلال حول رفح، وألا تضع حسابتها وفق فرضية أن أمريكا لن تسمح له بذلك، أو الضغط العالمي سيمنعه رغم أنه بعد مرور 213 يوما على العدوان الشامل،  في ظل غياب أي وسيلة ردع وتحت حماية أمريكية كاملة. 

وأكد عصفور أن عملية "كرم أبو سالم" جاءت لتكشف أن قيادة حماس تتصرف بعيدا عن القراءة السياسية الدقيقة لتطورات الحرب العدوانية، بل تريد أن تستدرج تسريع عملية غزو رفح لغايات غير معلنة، ما يضع علامات سوداء على سلوك حماس.

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عملية كرم أبو سالم قدمت خدمة مجانية للاحتلال

وشدد عصفور على أن عملية كرم أبو سالم، قدمت خدمة مجانية وهدية ذهبية لحكومة الفاشية، لتسقط عنها أشكال الضغط العلنية لتأجيل عملية غزو رفح، مؤكدا أن عملية قصف "كرم أبو سالم"، حملت كل أشكال "الشبهة السياسية – الأمنية"، خاصة وأن المنطقة من حيث المبدأ لم تكن مسرحا لعمليات عسكرية فلسطينية لمواجهة جيش الاحتلال، لحساسية المنطقة والمكانة.

وأكد عصفور أن هذه المنطقة لها أثر على "البوابة" الوحيدة مع مصر خروجا ودخولا سكانا وبضائع ولذا كانت حالة الغضب علانية وسريعة من أهل رفح وسكان قطاع غزة، وربط بعضهم تلك العملية لحسابات "تجارية"، بعدما انخفضت بشكل كبير أسعار البضائع، ما أدى لخسار المستغلين من أقطاب سلطة حماس، فكان قرار القصف حسابا لصالح فئة دون حساب ضررها الأكبر.

واعتبر الوزير السابق أن أن عملية معبر كربم أبو سالم كشفت أن هناك سلوك عشوائي داخل حركة حماس دون حسابات شاملة، في ظل توقيت دقيق يتطلب قراءة دقيقة، لكنها أكدت غياب أي رؤية سياسية شمولية لقيادة حماس.

وحذر عصفور من أن عملية "كرم أبو سالم" ستكون نقطة فاصلة في مسار الحرب العدوانية، وبعد إكمال السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري، ما قد يؤدي الى رحلة سياسية وتحديد معالم المرحلة القادمة، وفق رؤية انتقالية خاصة.

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