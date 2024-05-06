المصري يواجه طلائع الجيش في ختام الأسبوع الحادي والعشرين من دوري نايل

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين طلائع الجيش والمصري في الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة دوري نايل.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المركز الثامن برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر السادس عشر، وحقق طلائع الجيش سبعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 16 هدفًا ودخل مرماه 12 هدفًا .

طلائع الجيش والاقتراب من المربع الذهبي

ولم يخسر طلائع الجيش في أخر 8 مباريات بدوري نايل وجمع تسع نقاط من أخر خمس مباريات بالفوز على البنك الأهلي وانبي والتعادل مع الداخلية وبيراميدز ومودرن فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 31 وتقليص الفارق مع انبي الذي يحتل المركز الرابع إلى نقطة واحدة.

وعقد عبد الحميد بسيوني جلسة لتحفيز لاعبيه وطالبهم بالفوز للمنافسة بقوة على دخول المربع الذهبي وتقليص الفارق مع المصري إلى أربع نقاط .

على الجانب الأخر يحتل المصري بقيادة على ماهر المركز الثاني في جدول دوري نايل برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق المصري عشرة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 28 هدفا واهتزت شباكه 25 مرة.

المصري يدافع عن الوصافة

وحقق المصري الفوز في أخر مباراتين على فاركو والداخلية، ويسعى لتحقيق الفوز الثالث على التوالي وتأكيد انفراده بالمركز الثاني.

ويفتقد المصري جهود محمد الشامي الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام الداخلية، وحرص علي ماهر خلال التدريبات على تجهيز التونسي فخر الدين بن يوسف للعب كرأس حربة صريح، وطالب علي ماهر لاعبيه بمواصلة الانتصارات والمحافظة على المركز الثاني.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده محمد فاروق وصالح أحمد، ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو، ويارا عاطف مساعد حكم فيديو.